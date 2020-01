in foto: Francesco Totti e Virginia Raggi

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha incontrato ieri la sindaca Virginia Raggi nel suo ufficio di Palazzo Senatorio. Dal Campidoglio fanno hanno fatto sapere che si è trattato di un incontro amichevole e, stando a quanto riporta oggi il Messaggero, i due avrebbero parlato di un nuovo progetto dell'ex numero 10 giallorosso. In pratica Totti avrebbe parlato alla prima cittadina dell'idea di un nuovo centro sportivo dedicato al padel, sport di cui il calciatore è appassionato. Con lui doveva esserci anche Ilary Blasi, ma alla fine, a causa di impegni, è stato il padre della moglie ad accompagnare Francesco. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano di via del Tritone l'area del nuovo centro ancora non è stata individuata e si è trattato di un incontro preliminare, ma potrebbe essere scelta una zona a sud di Roma.

Si tratterebbe di un secondo impianto sportivo di proprietà di Totti

Si tratterebbe di un secondo centro, oltre al già attivo Totti Sporting Club di via Luigi Pernier a Ostia, ma dedicato interamente al padel. Il Totti Sporting Club, si legge sul sito, "è un centro sportivo ricreativo specializzato nel gioco del calcio e del paddle. Le due passioni del Capitano". Ospita un campo da calcio, due campi da calcio a 8 e tre campi da calcio a 5. Per quanto riguarda il padel, uno sport simile al tennis, ci sono tre campi dedicati, si legge ancora, a una disciplina "che sta conquistando sempre più appassionati nel mondo ed in Italia". Il padel è simile al tennis, ma il campo è chiuso su tutti e quattro i lati e il rimbalzo della pallina sui ‘muri' è valido.