Il rettore dell'Università di Roma La Sapienza Eugenio Gaudio sarà ascoltato dai pm. Questa la decisione della Procura di Roma a seguito della morte di Francesco Ginese, il 25enne morto trafitto da una cancellata mentre stava scavalcando il muro di della recinzione lungo viale dell'Università per raggiungere la festa degli studenti. A deciderlo, il procuratore aggiunto Francesco Caporale e i pubblici ministeri Erminio Amelio e Stefano Rocco Fava. Come si apprende da Il Corriere della Sera, a breve Gaudio insieme ai vigilantes di turno in piazzale Aldo Moro la sera in cui sono accaduti i tragici fatti, riceveranno una convocazione. Ieri la Digos ha consegnato nelle mani dei magistrati una prima informativa, e ne arriverà presto una seconda, nella quale si evidenzia come, nonostante le segnalazioni e denunce del rettorato e le mancate autorizzazioni, agli organizzatori veniva essenzialmente lasciata la libertà che volevano. Nel caso specifico della festa nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, avevano portato all'interno dell'università furgoni, palchi, impianti stereo, bagni chimici e si erano procurati privatamente un'ambulanza.

Francesco Ginese morto alla Sapienza

È stata proprio l'ambulanza pagata dagli studenti a prestare il primo soccorso a Francesco Ginese, la notte in cui è rimasto gravemente ferito, quando la cancellata gli ha reciso l'arteria femorale. L'ingresso di piazzale Aldo Moro era aperto: non è chiaro perché Francesco non sia passato da lì ma abbia preferito scavalcare, forse, per evitare la lunga fila dove viene chiesta hai partecipanti una sottoscrizione. Il giovane originario di Foggia, laureato in Economia alla Luiss, viveva a Bologna ed era tornato nella Capitale per passare alcuni giorni in compagnia di alcuni amici è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma, proprio nei pressi della Città universitaria. Arrivato in pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo Francesco è morto nella tarda mattinata di domenica 23 giugno.