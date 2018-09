in foto: La frana sulla Settevene Palo – Foto Facebook Marina Proietti Marengo

Quello di queste ore, dunque, è l'ennesimo episodio che vede l'area oggetto di frane e smottamenti che oltre a provocare grossi disagi alla viabilità locale mettono a rischio l'incolumità degli automobilisti. A riguardo, pertanto, è arrivato il momento di mettere in campo un piano strategico serio che coinvolga tutte le Istituzioni, a partire dalla Città Metropolitana, al fine di mettere in sicurezza in maniera definitiva l'area: è impensabile che una strada come la Settevene Palo, che collega parte dell'alto Lazio al suo litorale, sia continuamente falcidiata da questo tipo di episodi. In quest'ottica, infine, invito tutte le istituzioni a fare quadrato sulla situazione e mettere in piedi tutte le soluzioni per risolvere il problema ridisegnando, magari, un nuovo stracciato della strada in modo da garantire una mobilità fruibile e in sicurezza".

Giuseppe Zito, vicesindaco di Cerveteri, informa che i collegamenti tra Bracciano e Cerveteri saranno garantiti attraverso una viabilità alternativa (Via di San Paolo, Via di Ceri, Via Doganale).