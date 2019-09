in foto: I registi

Il primo film interamente realizzato da studenti delle scuole, dalla sceneggiatura alla regia, dai costumi al trucco, fino alle scenografie e al montaggio, al suono, al missaggio e alla color correction. Un sogno diventato realtà, ponte tra Roma e Palermo. "Frammenti" è arrivato a Venezia direttamente dal Tufello, ed è stato presentato ieri, martedì 3 settembre alla Villa degli Autori, durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. Un progetto di Alveare Cinema, con il supporto di Miur e Mibac. A renderlo possibile i ragazzi e le ragazze del Liceo artistico e professionale IIS di Via Sarandì nel programma di alternanza Scuola Lavoro con tutor e insegnanti, mentre Roma Capitale municipio III ha dato il patrocinio. Durante la presentazione moderata dal presidente dell'associazione nazionale Autori Cinematografici Francesco Ranieri Martinotti, sono stati proiettati il backstage e una breve clip del lungometraggio. I sottotitoli sono a cura del liceo “Ninni Cassarà” di Palermo che tradurrà il film in inglese e in altre lingue compresa la lingua italiana dei segni e per i non vedenti. Presenti e pieni d'emozione per il traguardo raggiunto i sei registi coinvolti, Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi e Gabriele Teti, tra i 18 e i 22 anni, insieme a Paolo Bianchini di Alveare Cinema che ha coordinato la regia. Protagonista della serata la loro esperienza di realizzazione del lungometraggio e di lavoro sul campo: hanno raccontato ai presenti com'è scrivere una sceneggiatura, vivere un set, organizzare riprese e gestire gli imprevisti che possono accadere e che fanno parte del mestiere.

"Frammenti": di cosa parla il lungometraggio realizzato dagli studenti

"Frammenti", il lungometraggio interamente realizzato dagli studenti, è composto da cinque racconti che si intrecciano e creano la trama del film. Protagonisti sono i personaggi di un quartiere romano, già teatro di Ladri di Biciclette, persone comuni che mostrano nel loro piccolo una vita in realtà interessante. Tra questi, un bambino che si perde e incontra nuovi amici, un uomo senza fissa dimora aiutato da giovani che vivono in una macchina, una ragazza con un passato complicato e due ragazzini che rubano, un amore complicato tra una ragazza di etnia rom e un poliziotto.