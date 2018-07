Due mesi di iniziative e musica jazz a Roma per ArtCity 2018, il ciclo d’iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, all’interno del Vittoriano che ospiterà, appunto, "una serie di appuntamenti gratuiti con l’intento di recuperarne il valore di opera d’arte e farne luogo di arte e cultura" che si terrà dal 6 luglio al 20 settembre. Dopo l'esperienza dell'estate scorsa, quest'anno, quindi, si continua e lo si fa con una nuova serie di eventi che puntano alla promozione e alla valorizzazione del Monumento con l'intenzione di ampliare ulteriormente i settori dell'arte nel percorso narrativo: "ArtCity nasce da una riflessione sulla museologia italiana – sottolinea la Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio – ovvero sull’estensione ma anche su alcuni limiti del ‘fare Museo’ nel nostro paese. Volevamo fidelizzare il pubblico con i musei statali di Roma e del Lazio e, insieme, incrementare il numero di quanti non vi erano mai entrati: tecnicamente si chiamano ‘return visitors’ e ‘new comers’. La direzione è quella giusta: entrambe le sfide sono state vinte. Per questo motivo nel 2018 abbiamo pensato di fare ancora di più e ancora meglio".

Musica jazz e fotografia saranno le due protagoniste di quest'anno e le donne che avranno un ruolo predominante soprattutto per quanto riguarda la prima delle due discipline. Grandi interpreti del genere nazionali e internazionali si alterneranno sulla Terrazza Italia e Piazzale del Bollettino: dal 6 luglio cantanti, pianiste, sassofoniste, batteriste saranno le protagoniste della rassegna a cominciare dal trio Silvia Bolognesi-Evita Bolidoro-Maurizio Cianmarzo, Tineke Postma e il Roberto Pistolesi Trio (13 luglio), Simona Severini con Massimo Nunzi (20 luglio), passando per l’evento con Bill Frisell featuring Petra Haden (23 luglio), il Guerra Quartet (27 luglio) e la Woman’s Night con Rita Marcotulli, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con la partecipazione di Karima, Noemi e Violante Placido (30 luglio), Ada Montellanico (3 agosto), Patrizia Laquidara (10 agosto), Carla Casarano Trio (17 agosto), Serena Brancale (24 agosto), Maria Pia De Vito (31 agosto), Silvia Barba e Pippo Martino con DALLAltraPartedellaLuna (7 settembre).

Per quanto riguarda la fotografia continuano sulla Terrazza Italia a partire dalle 20.30, illustri esponenti del mondo della fotografia contemporanea, insieme a giovani fotografi e critici di storia della fotografia d’architettura, "si confronteranno, attraverso la formula del dialogo, sull’uso strategico del documento fotografico ai fini della lettura del processo architettonico e delle trasformazioni urbane: la fotografia, dunque, quale forma espressiva nell’uso degli spazi urbani, nell’integrazione di diversi contesti e come importante strumento di documentazione e analisi della città". Ad alternarsi, moderate dalla Direttrice del Vittoriano Gabriella Musto, ci saranno voci autorevoli come Paolo Roselli (10 luglio), Allegra Martin e Marco Menghi (19 luglio), Guido Guidi con Antonello Frongia e Andrea Simi (24 luglio), Marco Iuliano e la stessa Musto (5 settembre), Paolo Mascilli Migliorini e Libero De Cunzo (12 settembre).