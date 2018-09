in foto: Temporale fortissimo su Roma

Fortissimo temporale in atto su Roma. Segnalati disagi, alberi caduti e allagamenti in diverse zone della Capitale. Traffico bloccato su molte delle principali arterie romane. Lunghe code segnalate su diversi tratti del Grande Raccordo Anulare, dell'autostrada Roma-Fiumicino e della tangenziale est.

TrafficoAutostrade segnala allagamenti sull'Autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, tra Portonaccio e il bivio per l'A24/Tangenziale est di Roma per pioggia forte. Alcuni utenti sui social network segnalano una tromba d'aria in città. Atac segnalalinea 118 deviata su percorsi alternativi causa caduta albero in via Appia pignatelli/Almone.