in foto: Ariccia, foto scattata alle 15,40 di oggi, 20 maggio 2020.

Un fortissimo temporale si sta abbattendo nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio, sui Castelli Romani. La grandine e la pioggia stanno cadendo dalle 15 e 30, ma in pochi minuti le strade si sono completamente allagate. Al momento non vengono segnalati disagi o particolari interventi dei vigili del fuoco.

Per oggi la Protezione civile del Lazio aveva diramato un avviso di allerta meteo ‘gialla' dalla tarda mattinata e per le prossime 12 ore. "Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi il documento ‘Previsione Sinottica e QPF' che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Il Centro funzionale regionale "ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita' idrogeologica e criticita' idrogeologica per temporali con validita' dalla tarda mattinata di domani, mercoledi' 20 maggio e per le successive 9-12 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri", il testo dell'avviso pubblicato.

Le previsioni meteo per domani

Già nella serata di oggi le condizioni meteo dovrebbero migliorare su tutto il territorio regionale. Domani, 21 maggio, a Roma e in provincia è prevista una giornata soleggiata con le temperature che risaliranno di qualche grado. Oggi, infatti, le minime sono scese di diversi gradi rispetto alle temperature quasi estive dei giorni scorsi.