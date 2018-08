in foto: Video Facebook Meteo Neve Roma e Castelli

Fortissimo temporale a Ciampino nel primo pomeriggio di oggi. Registrati allagamenti su via di Ciampino, la strada che si immette su via Appia e che confina con l'aeroporto G.B. Pastine. Come dimostra un video pubblicato sulla pagina Facebook Meteo Neve Roma e Castelli la strada è completamente ricoperta di acqua. Anche ieri un violento temporale pomeridiano ha causato allagamenti e disagi in molte zone del comune alle porte di Roma. Segnalati ritardi, a causa del temporale, anche nelle partenze all'aeroporto di Ciampino.

Dalle 15 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle zone di Nemi e Ciampino per i danni causati dalla pioggia. Almeno 40 gli interventi eseguiti. Molti gli alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino ha chiuso la Via dei Laghi all'altezza di Case Bianche. Due squadre dei vigili del fuoco stanno liberando la sede stradale.