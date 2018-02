in foto: Foto di repertorio

Ancora forti ritardi a causa dell'emergenza meteo su quasi tutte le ferrovie urbane ed extraurbane di Roma gestite da Atac. I problemi maggiori si riscontrano sulla Termini-Centocelle dove, informa Astral Infomobilità su Twitter, il servizio è "fortemente rallentato per ghiaccio". Problemi anche sulla Roma-Viterbo, dove sono state soppresse alcune corse e sostituite da autobus. Problemi anche sulla linea Terni-Orte, dove il traffico è rallentato per un problema tecnico a Orte. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. Infine l'orario di qualche corsa è stato rimodulato sulla linea Roma-Lido che collega il centro città a Ostia.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai profili Twitter @LuceverdeRoma, @AstralMobilità, @Infoatac e @romamobilita. Servizio regolare, stando a quanto si apprende, sulle tre linee di metropolitana, linea A, B e C.