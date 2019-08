Intorno alle 14 un violento temporale si è abbattuto su Roma, causando diversi danni e molti problemi. Raffiche di vento fortissime e violente grandinate hanno creato diversi disagi alla popolazione per circa mezzora. Molti alberi sono caduti e due in particolari sono crollati su alcune auto parcheggiate in via Appia Nuova: solo per un colpo di fortuna non hanno fatto feriti. Al momento, infatti, le vetture erano ferme e non c'era nessuno all'interno dell'abitacolo. I danni più grossi si sono registrati in zona Tuscolana e in zona Appia con alberi caduti, sottopassi allagati e forti raffiche di vento. Nel centro commerciale Happio i tavoli e le sedie sono volati a causa del forte vento, mentre all'altezza di Ponte della Tuscolana sono stati molti i rami caduti che sono finiti in strada.

Emergenza alberi a Roma, oltre 200 arbusti caduti nei primi tre mesi dell'anno

Quella che si è avuta a Roma dall'inizio di quest'anno è una vera emergenza alberi: nei primi tre mesi dell'anno ne sono caduti circa 200, causando un'ecatombe a ogni maltempo. Qualche mese fa, dopo un incontro in Campidoglio, è stato avviato un tavolo per definire un piano straordinario di manutenzione e sostituzione, anche periodica, delle alberature nel territorio cittadino. "L’obiettivo è quello di avviare un confronto con tutte le istituzioni e con il mondo scientifico, per garantire la tutela del patrimonio naturale della nostra città e la sicurezza dei cittadini", aveva spiegato Raggi in quell'occasione. "Serve uno sforzo in termini economici e organizzativi, teso a garantire migliori condizioni di manutenzione di questo immenso patrimonio naturale. Serve il contributo di tutti i livelli istituzionali. Soprattutto serve il coraggio di fare scelte difficili che vogliamo condividere anche con i cittadini, perché il nostro principale interesse è quello di garantire la loro sicurezza tutelando al massimo il paesaggio di Roma".