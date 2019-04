Dopo oltre vent'anni di carriera con la maglia della Roma Francesco Totti correrà insieme ai piloti della Formula E. No, non sarà lui a togliersi gli scarpini, ma i corridori a levarsi il casco, soltanto per una notte. La Nazionale piloti si prepara a scendere in un campo di calcio contro l'As Roma Legends, capitanata dall'ex dieci giallorosso, il tutto a pochi giorni dall'E-Prix che si svolgerà all'Eur. La sfida è prevista per giovedì 11 aprile alle ore 18:00 sul rettangolo verde del Tre Fontane. L‘incasso sarà interamente devoluto in beneficenza all'Associazione "Andrea Tudisco Onlus", che lavora a sostegno dei bambini bisognosi di curarsi in reparti specializzati degli ospedali romani, e a "Roma Cares", la fondazione dell'As Roma da sempre impegnata in progetti socialmente rilevanti. La partita anticiperà di due giorni la manifestazione della Formula E, con le monoposto in gara tra sabato e domenica nell'area intorno all'Eur. Il mondo del calcio entrerà poi in quello dei motori, con Totti che sabato 13 aprile svestirà i panni da calciatore per montare in sella a una delle macchine. L'ex capitano giallorosso correrà a bordo della Gen2, la monoposto elettrica di seconda generazione.

Chi scenderà in campo

Le squadre, nonostante il fine nobile, sono pronte a darsi battaglia senza regalare nulla agli avversari. Per la Nazionale Piloti scenderanno in campo alcuni mostri sacri delle piste, come Felipe Massa, ex corridore della Ferrari e ora simbolo del team Venturi in Formula E. Al suo fianco Antonio Felix Da Costa, protagonista dell'E-Prix con la BMW di Andretti Motorsport. Insieme a loro anche Giancarlo Fisichella, vecchia gloria della Formula Uno a bordo della Renault e non solo. Per l'As Roma Legends, oltre a Francesco Totti, scenderanno in campo anche Federico Balzaretti, ex terzino giallorosso, insieme a Marco Del Vecchio e Vincent Candela, entrambi campioni d'Italia nel 2001 con la Roma. In campo per la Roma non solo ex calciatori, ma anche attori, tra i quali Edoardo Leo di "Smetto quando voglio".