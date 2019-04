La Formula E torna nella Capitale. Si avvicina la gara di sabato, con le monoposto pronte a scendere in pista, e il quartiere Eur si prepara all'inizio delle corse. A partire dalle 20:30 di questa sera scatterà la principale modifica alla viabilità: via Cristoforo Colombo resterà chiusa tra l'incrocio con via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico, fino alle 05:30 di lunedì 15 aprile. Il tutto per favorire la costruzione del circuito e la disposizione dei palchi, dai quali gli appassionati potranno assistere alle corse. Nonostante la gara cominci sabato il blocco parte da questa sera, per permettere ai piloti di testare il tracciato grazie alle prove libere che si terranno venerdì alle 15:30. Confermato dunque il blocco della circolazione, così come l'anno scorso, quando la Formula E arrivò per la prima volta a Roma. Non soltanto la Colombo è soggetta alle chiusure del traffico, ma anche in altre strade non si potrà circolare, così come la tratta di alcuni autobus subirà delle deviazioni.

Come cambiano le linee di autobus e metro

Non solo strade, ma anche qualche mezzo di trasporto sarà sottoposto a un diverso regime. La chiusura della Colombo a partire da stasera modificherà alcuni percorsi di alcuni autobus, tra i quali subiranno deviazioni: 044, 070, 071, 30, 31, 170, 670, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, 791, n2, n3, n21, C7 e C8. Deviazioni previste anche per il 130F nella giornata di domenica. Resterà invece aperta la Metro B, senza la chiusura di nessuna fermata.

Roma si prepara all'evento

Sono due i giorni in cui la Formula E sarà la protagonista della Capitale. Nelle giornate di venerdì e sabato sarà possibile visitare gratuitamente l'area dell'E-Village, allestita ne La Nuvola, oltre alla zona esterna alla pista. Potranno invece accedere alla gara soltanto i 35mila possessori dei biglietti, dopo aver superato i controlli ai varchi di ingresso. Durante le gare sarà attiva la "green zone", un'area di sicurezza per i pedoni: sarà divisa in 4 aree, nelle quali sarà possibile accedere solo dopo degli accertamenti all'ingresso.