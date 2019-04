i

Roma si prepara alla Formula E. Si rinnova l'appuntamento all'Eur, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. Sabato 13 aprile le monoposto si daranno battaglia per vincere il torneo, dopo l'affermazione di Sam Bird nel 2018. Tra quattro giorni la Capitale accoglierà la seconda manifestazione di questo torneo: la partenza sarà celebrata dalle Frecce Tricolori che sorvoleranno la griglia di partenza delle macchina. Si registra il tutto esaurito rispetto alla passata stagione, con 35mila biglietti venduti in totale. Una risposta da parte dei cittadini romani che fa ben sperare anche in vista del 2020, quando la Città Eterna si preparerà ad accogliere la terza edizione del torneo. Con la gara, tuttavia, arrivano i primi disagi alla circolazione e alla viabilità. L'allestimento del circuito è già iniziato, ma da domani molte strade saranno chiuse.

Le principali chiusure al traffico

Cresce dunque l'attesa per l'evento e i preparativi entrano nel vivo, con le prime deviazioni alla viabilità. A partire dalle 20:30 di domani, mercoledì 10 aprile, fino alle 05:30 di lunedì 15, sarà chiusa via Cristoforo Colombo, nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico. In direzione del GRA è prevista una deviazione su via Laurentina e sul viadotto della Magliana, mentre in direzione del centro il traffico verrà deviato su viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina. Ma le chiusure al traffico non coinvolgono soltanto la Cristoforo Colombo: con gli stessi giorni e orari della Colombo sono previste chiusure anche sul viadotto della Magliana. Il passaggio dei veicoli sarà vietato verso via del Tintoretto, all'altezza dello svincolo di via dell'Industria, di quello di via Colombo verso il Gra e sulla rampa di immissione di via Colombo in direzione dell'Eur. Non solo. Per allestire il circuito dalle 6:30 alle 12 di giovedì 11 e fino a sabato 13 aprile sarà chiuso lo svincolo Pontina del Gra in direzione Roma Centro/Eur, per i mezzi provenienti da entrambe le carreggiate. In sostituzione sarà possibile utilizzare le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, gli svincoli Laurentina e via del Mare/Ostiense.

Come cambiano le linee di autobus e metro

Sono molte le linee degli autobus ad essere deviate per la chiusura della Colombo. Saranno infatti modificati i percorsi delle linee: 044, 070, 071, 30, 31, 170, 670, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, 791, 130F (nella giornata di domenica 14), n2, n3, n21, C7 e C8. Resterà invece aperta la Metro B, senza la chiusura di nessuna fermata.

Come partecipare all'evento

Nel weekend di gara sarà invece attiva la "green zone", la zona di sicurezza per assistere alla corsa: sarà divisa in 4 aree, nelle quali sarà possibile entrare solamente dopo aver superato i controlli all'ingresso di ogni singolo settore. Per accedere all'evento non sarà possibile entrare senza biglietto, né si potrà acquistare il tagliando lo stesso giorno della competizione. Inoltre è necessario che chiunque abbia acquistato un biglietto per le tribune verifichi la porta d'ingresso dalla quale accedere all'evento.