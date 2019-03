in foto: Foto dalla pagina Facebook di Letizia Grella

Un grosso esemplare di squalo azzurro, meglio noto come Verdesca, è stato trovato spiaggiato questa mattina sulla spiaggia di Formia (Latina). Immediatamente i cittadini hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento delle autorità competenti, ma purtroppo per l'animale non c'è stato nulla da fare e il personale del servizio veterinario dell’Asl e del servizio Ambiente del Comune, una volta giunto sul luogo, non ha potuto far altro che procedere con il recupero della carcassa dello squalo che verrà analizzata per stabilire le cause del decesso, anche se con tutta probabilità si tratta di morte naturale. Una piccola folla durante le operazioni si è radunata per vedere da vicino lo squalo arenato.

Una balena nel golfo di Napoli

La presenza di questi animali nel mare del golfo di Gaeta non è desueta. Un po' più giù litorale, a Gaiola alle porte di Napoli, lo scorso 11 marzo una balena è stata avvistate fare le capriole incantando i bagnanti presenti sulla spiaggia affollata di domenica.