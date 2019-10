in foto: Gigi D’Alessio all’ospedale Dono Svizzero di Formia. (Foto Facebook)

Gigi D'Alessio oggi era all'ospedale Dono Svizzero di Formia per far visita ai pazienti oncologici. L'amatissimo cantante napoletano ha fatto tappa nella cittadina del Basso Lazio in occasione di un firma copie del suo nuovo cd "Noi due" uscito lo scorso 18 ottobre. È stato proprio Vincenzo Viola, dirigente della chirurgia del nosocomio pontino, a occuparsi di lui ad agosto dello scorso anno, colto da un'improvviso blocco lombare, meglio conosciuto come ‘colpo della strega'.

Gigi D'Alessia all'ospedale Dono Svizzero per un blocco lombare

Gigi in quel frangente si era rivolto al medico che è riuscito in breve tempo a rimetterlo in forma in vista di un concerto in programma a Gaeta, al quale non poteva assolutamente mancare. Un grande regalo sia per lui, che si è sentito subito meglio, che per i suoi fan in trepidante attesa. Il cantante arrivato in città ha approfittato del tempo libero prima dell'evento per andare a trovare il medico che lo ha curato, come gli aveva promesso.

Gigi D'Alessio ha visitato i pazienti oncologici

Dopo il saluto e un caloroso abbraccio con il medico, accompagnato dal personale dell'ospedale, Gigi D'Alessio ha fatto visita ai pazienti malati di cancro presenti nell'edificio, adulti e bambini e di altri reparti. Il cantante si è intrattenuto con loro, ha firmato autografi e posato per scatti ricordo insieme ai pazienti. La presenza del cantante nell'ospedale ha creato un clima di allegria tra i pazienti e il personale sanitario, emozionati di poter vedere il loro idolo da vicino.