Una ragazza di 25 anni è stata arrestata dagli agenti del commissariato di polizia di Formia in collaborazione con la squadra mobile di Napoli perché trovata in possesso di 600 grammi di eroina. La droga era contenuta all'interno di un ovulo che la donna portava con sé ai fini di venderlo probabilmente nei pressi della stazione ferroviaria di Formia, diventata negli ultimi anni il luogo dove è più facile acquistare le sostanze stupefacenti. Il controllo, non casuale, è scattato nell'ambito di una più ampia azione di contrasto alla droga condotta dagli agenti del commissariato locale per cercare di limitare il fenomeno della tossicodipendenza, soprattutto tra i più giovani. È probabile quindi che già da tempo avessero messo gli occhi sulla 25enne, individuata come possibile pusher.

Formia, fermata alla stazione con sei etti di eroina: aumentano i controlli della polizia

La polizia ha notato che proprio alla stazione ferroviaria di Formia c'è un costante viavai di spacciatori. Essendo un luogo di passaggio dei treni, i pusher possono infatti spostarsi rapidamente eludendo così i controlli delle forze dell'ordine. E non è un caso, quindi, che il Questore di Latina ha deciso di intensificare proprio in quel luogo l'attività della polizia. La donna fermata ieri dalla polizia è stata fermata proprio alla stazione ferroviaria e non è riuscita a scappare durante il blitz della polizia. E così è stata fermata e arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopodiché è stata condotta in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I sei etti di eroina, invece, sono stati sequestrati dalla polizia di Formia.