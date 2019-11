L'acqua della fonte Egeria di Roma diventa una birra che debutterà il prossimo sabato 16 novembre. La gustosa Keller in edizione limitata opera di mastri birrai del birrificio romano Oxiana, nasce dall'idea del legame che unisce la Capitale alla risorsa naturale fonte di vita e che affonda le proprie radici nella leggenda, guardando a ritroso nel tempo, fino all'anno della fondazione, e ha come obiettivo quello di esaltarne le qualità. Ad entrare in commercio saranno solo 2500 bottiglie: l'appuntamento per assaporarla in anteprima è dalle ore 11 alle 18, alla fonte Egeria in via dell'Almone 111, luogo noto ai romani come "Acqua Santa" nei pressi del Parco dell'Appia Antica.

L'acqua Egeria diventa una birra

La creazione di una birra con l'Egeria è stata un'impresa ardua per le sue caratteristiche che ne fanno un'acqua dall'effervescenza naturale e sali minerali, tra cui i bicarbonati, non facili da gestire nel processo di birrificazione. Ma ciò che è uscito fuori dalle mani degli esperti è una birra bilanciata, di cinque gradi alcolici, dal colore aranciato e dai sapori di panificati e malti cotti. Perfetta da guastare come aperitivo ma anche da accompagnamento a primi e secondi piatti.

La creazione della birra con l'Acqua Egeria

"Ispirandoci alle basse fermentazioni della Franconia, abbiamo messo l’acqua, così come sgorga dalla sorgente, al centro della ricetta e individuato lo stile più adatto. – spiega il mastro birraio di Oxiana Simone Proietti Appodia – Consultando le ricette di fine Ottocento, servendoci di malti base più scuri e un sapiente uso dei luppoli, abbiamo fatto dell’equilibrio il punto di forza di questa birra”.