Una delibera di giunta firmata lo scorso 6 dicembre mette la parola fine alla ‘battaglia delle monetine' di Fontana di Trevi. I soldi gettati nell'acqua dai turisti, riporta il Messaggero, resteranno al Vaticano e andranno alla Caritas. Non andranno, come paventato gli scorsi anni, a finire nelle casse del Comune. Per i prossimi due anni le monetine verranno ritirate dagli uffici del Vicariato a proprie spese e verranno, con ogni probabilità, gestiti dalla Caritas.

Sul sito del Comune l'ammontare delle monetine prelevate

Il Vicariato, si legge nel protocollo approvato dalla giunta, si impegna a "ritirare a propria cura e a proprie spese le monetine lanciate e raccolte da Acea, con la supervisione di Roma Capitale- Pulizia municipale, nell'ambito della pulizia periodica del predetto invaso". In più si impegna a "predisporre un idoneo servizio di sicurezza per il prelevamento delle monete, raccolte in appositi sacchetti da esso forniti, assumendosene ogni onere e responsabilità per la pulizia, la vigilanza, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle monete prive di valore commerciale". Ancora il Vicariato si impegna "a provvedere alla fase di pulizia e conteggio con apposita e propria strumentazione, depositando presso l'ufficio Oggetti Rinvenuti di Roma Capitale eventuali oggetti di valore, diversi dalle monete, eventualmente rinvenuti". Verrà infine reso pubblico sul sito del Comune di Roma l'ammontare delle monetine e l'uso che verrà fatto di quei soldi, che comunque saranno a disposizione per attività benefiche a carattere assistenziale e di utilità sociale.