Ha inseguito il vicino di casa con la macchina poi, quando lo ha raggiunto, ha iniziato a insultarlo. Dopodiché ha preso una tanica di benzina e gliel'ha versata addosso, minacciandolo con un accendino. "Ora ti do fuoco proprio", la frase pronunciata per intimorirlo. "Questa sera vengo a farti una visita", ha poi aggiunto. È successo a Fondi: la vittima, che è riuscita a scappare alla follia del suo vicino, è corsa all'ospedale San Giovanni di Dio completamente ricoperta di liquido infiammabile, risultata poi essere benzina. In ospedale sono arrivati gli agenti del commissariato di Fondi, che hanno raccolto la sua testimonianza: l'aggressore era il vicino di casa, un uomo di 45 anni con il quale evidentemente c'erano da tempo dei dissidi.

Minaccia di dare fuoco al vicino, sorpreso a cancellare le prove

Dopo essersi fatti dare l'indirizzo dell'uomo, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria sono andati a casa sua. Lo hanno trovato in slip, intento a lavare i vestiti usati per l'aggressione per cancellare le prove di quanto accaduto. In casa però sono stati trovati sia l'accendino sia la tanica: tutto il materiale è stato consegnato al magistrato di turno, dopodiché il 45enne è stato denunciato per l'aggressione e messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Al momento sono in corso ulteriori indagini per capire come sia stato possibile che il 45enne abbia deciso di compiere questo folle gesto: molto probabilmente, all'origine dell'aggressione, ci sono dei dissidi tra vicini di casa, culminati in quello che avrebbe potuto essere un evento tragico.