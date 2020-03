in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Fondi. La vittima è un anziano che viaggiava a bordo della sua Ape Car e che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada,precipitando in un burrone in prossimità di un incrocio nella zona di San Magno. Immediato l'intervento delle ambulanze del 118, che hanno provato a soccorrere l'uomo per salvargli la vita: purtroppo però, per lui non c'è stato nulla da fare. A causa dello schianto aveva riportato ferite troppo gravi, ed è molto probabile che sia deceduto praticamente sul colpo. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, di cui non sono state rese note le generalità.

Fondi, perde il controllo dell'Ape Car: morto anziano

Sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del terribile sinistro. Per ora non è ancora chiaro cosa sia accaduto, si sa solo che l'anziano ha perso il controllo dell'Ape Car sulla quale viaggiava e si è schiantato violentemente fuori strada, cadendo in un dirupo e riportando ferite gravissime. È stata la moglie dell'uomo a dare l'allarme: quando ha visto che non era ancora tornato a casa, ha chiamato le forze dell'ordine, che si sono recate sul posto e hanno fatto la tragica scoperta. La dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell'ordine, che dovranno capire se l'uomo ha avuto l'incidente a causa di una distrazione, delle scarse condizioni di visibilità o altro. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro costato la vita all'anziano.