Era uscito per far fare una passeggiata al suo animale domestico per fargli prendere un po' di aria e di sole in queste belle giornate di aprile, poco prima delle feste. Peccato che l'uomo non avesse al guinzaglio un cane, e nemmeno già l'inspiegabile gatto, bensì un coniglio di grosse dimensioni. Che stava facendo passeggiare tenendolo in braccio, come un neonato. L'insolita scena ha attirato l'attenzione dei poliziotti della Questura di Latina, che in questo periodo di pandemia globale hanno intensificato i controlli. E, dato che Fondi è zona rossa, sono molto capillari e coprono tutto il territorio. Quando hanno chiesto al cittadino cosa stesse facendo con quel coniglio, lui risposto serenamente di averlo fatto scendere per una passeggiata.

Esce a spasso col coniglio a Fondi, multato

La spiegazione non ha convinto gli agenti, che hanno deciso di sanzionare l'uomo per aver violato le disposizioni del decreto per il contenimento del coronavirus. Il decreto, infatti, prevede di poter far uscire il cane di casa solo il tempo necessario all'espletamento dei bisogni, non gatti, conigli, caprette o altri animali. Non è possibile stabilire in questa sede se l'uomo avesse davvero bisogno di far prendere aria al coniglio gigante o se la sua fosse solo una scusa per fare una passeggiata approfittando del bel sole di queste giornate primaverili. Saranno poi le autorità competenti, nel caso facesse ricorso, a dover valutare la situazione e a verificare la necessità del singolo caso.