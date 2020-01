Due uomini sono stati arrestati a Fondi, in provincia di Latina, con l'accusa di maltrattamenti e tentata violenza sessuale. Responsabili della vicenda un quarantatreenne e un cinquantenne di nazionalità indiana, rispettivamente il marito e il cognato di una donna, vittima degli abusi, ora ai domiciliari. A fare scattare la misura attuata degli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, a seguito della denuncia presentata dalla donna.

Marito e cognato minacciano e perseguitano una donna

Aveva raggiunto l'Italia per raggiungere il marito, ma dal suo arrivo ha iniziato a subire maltrattamenti da parte dell'uomo che aveva sposato e da suo fratello. Entrambi pretendevano da lei rapporti sessuali e la palpeggiavano, minacciandola che se si fosse opposta o avesse denunciato, avrebbero pubblicato in rete sue immagini compromettenti riprese mentre non se lo aspettava. Una spirale di violenza e persecuzioni che le impedivano di uscire e svolgere anche le più semplici attività quotidiane, perfino di andare in ospedale.

La vittima ha denunciato i due uomini alla polizia

Ma la donna ha preso coraggio e, sostenuta da una sua amica, si è ribellata ai suoi aguzzini, denunciando le angherie subite alla polizia. Gli agenti hanno ascoltato il suo racconto e, dopo gli accertamenti di rito, il Tribunale ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due uomini, che dovranno rispondere di maltrattamenti in famiglia e di tentata violenza sessuale. I poliziotti li hanno raggiunti sul posto di lavoro per imporre i domiciliari, mentre la donna vittima di violenza è stata presa in custodia da una struttura protetta.