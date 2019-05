Momenti di follia nella giornata di ieri – martedì 22 maggio – su via Cristoforo Colombo a Roma. Qui, all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo, un motociclista ha sfrecciato ad alta velocità bruciando come se niente fosse il semaforo rosso. L'infrazione non è passata inosservata a due agenti della Polizia Locale in servizio sulle loro motociclette. I vigili si sono messi all'inseguimento e, dopo aver chiesto al conducente ripetutamente di accostare, lo hanno fermato all'incirca all'altezza di via Capitan Bavastro. Qui l'uomo al volante è stato identificato per un quarantaseienne di nazionalità italiana dagli agenti della Polizia Locale. Ma, quando si è reso conto che i vigili stavano procedendo a multarlo, ha dato in escandescenze, cominciando a insultare i vigili, prendendo a calci i mezzi dell'unità pronto intervento e poi scagliandosi contro di loro aggredendoli fisicamente.

Aggredisce i vigili, poi l'arresto

Nella successiva colluttazione una agente è rimasta ferita, tanto da essere costretta a ricorrere alle cure mediche. L'uomo però è stato infine immobilizzato e tratto in arresto: dovrà rispondere di fronte a un giudice dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, di lesioni e di danneggiamento per i danni provocati alla moto di servizio. È stato anche sottoposto all'alcol e droga test per verificare se si trovasse alla guida in stato d'alterazione.