Tra sabato e domenica oltre 50mila persone hanno varcato i tornelli della stazione San Giovanni. Ma il vero test per il nuovo capolinea della Metro C è oggi, primo giorno feriale dall'apertura della tratta. Sia i pendolari che la macchina organizzativa di Atac hanno risposto positivamente: dalle 7 alle 9 circa, tutti i treni sono arrivati stracolmi a San Giovanni, circa mille passeggeri a convoglio. Molti pendolari hanno cambiato per prendere la Metro A, direzione nord, verso la stazione Termini.

Per fare il cambio a San Giovanni bisogna uscire dai tornelli e poi rientrare

I treni della terza linea metro di Roma passano ogni 12 minuti (l'obiettivo dell'amministrazione è arrivare a 9) e questo significa che circa mille passeggeri della linea C si sono riversati sulle banchine della ‘linea rossa'. Per effettuare il cambio ci vogliono 5 minuti: bisogna salire due rampe di scale, uscire dai tornelli della Metro C, ripassare il biglietto o l'abbonamento in quelli della Metro A e riscendere le scale. A segnalare il percorso ai pendolari erano schierati una ventina di addetti Atac. In futuro è prevista la realizzazione di un tunnel sotterraneo che metterà n collegamento direttamente le due metropolitane, senza senza che i viaggiatori siano costretti risalire al piano dei tornelli per effettuare il cambio.

A San Giovanni treni ogni tre minuti: durerà?

Questa mattina i treni della metro A passavano a San Giovanni con una frequenza di tre minuti. Con questa frequenza, che però non viene rispettata tutte le mattine, i convogli hanno potuto accogliere senza problemi i passeggeri provenienti dalla linea C. Rallentamenti, spiegavano questa mattina gli addetti Atac, potrebbero verificarsi nell'orario di punta serale. Infatti, per tre, quattro treni della linea A che arrivano a San Giovanni ne partirà solo uno della Metro C e per questo le banchine potrebbero essere affollate.

Da Pantano-Monte Compatri, capolinea della Metro C, a San Giovanni il tempo di percorrenza è di 34 minuti. Per la sindaca Raggi l'apertura della nuova stazione-museo "significa meno ore nel traffico e tempo risparmiato, un servizio di trasporto pubblico più veloce e diretto. È un importante passo avanti. Si tratta di una rivoluzione per la mobilità del quadrante est di Roma, un'area estesa che interessa circa 200mila abitanti e un bacino potenziale di circa 500mila persone. Una rivoluzione partita più di 20 anni fa e che, passo dopo passo, sta proseguendo".