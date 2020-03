in foto: Giuseppe Arabito

Manziana piange il primo morto di coronavirus, si tratta di Giuseppe Arabito, 63 anni, papà di uno dei ragazzi che frequentavano la palestra Gym Palace di Manziana, chiusa dall'8 marzo, come da decreto del Governo. Ad oggi il Comune alle porte di Roma conta 25 contagi su circa 8mila abitanti, casi tutti riconducibili a iscritti della struttura sportiva, a loro famigliari o amici, rimasti a loro volta infettati. Secondo le informazioni apprese, il paziente era ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, fino al decesso.

A dare la notizia della tragica scomparsa, il sindaco Bruno Bruni: "Giuseppe era quasi un mio coetaneo e lo conoscevo personalmente. Appena aveva iniziato a sentirsi male, ci eravamo sentiti al telefono: era ottimista, forte e attento alle esigenze dei suoi cari". Il primo cittadino ha poi espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale alla moglie e ai suoi due figli: "Oggi Manziana piange in silenzio ma continuerà a fare di tutto per opporsi a questa tremenda pandemia. Ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze e quelle dell'intero paese".

I messaggi di cordoglio a Giuseppe

Giuseppe ha studiato Chimica presso Università degli Studi di Napoli Federico II. Appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sulla sua bacheca Facebook da parte di amici di vecchia data, parenti e conoscenti, che lo ricordano come una persona "meravigliosa, sempre sorridente e gentile".

Anche a Bracciano oggi il primo morto di coronavirus

La Regione Lazio ha comunicato 20 nuovi casi positivi nella Asl Roma 4 di cui fa parte Manziana (che oggi non registra nessun nuovo caso), 3 decessi, 4 pazienti guariti e 1206 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Anche Bracciano oggi conta il primo morto di coronavirus: si tratta di una donna di 83 anni ricoverata nel reparto di Medicina divenuto reparto Covid-19 dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia.