in foto: Foto di Flowers Park

Oltre un milione di tulipani olandesi, profumatissimi e coloratissimi, che richiamano i paesaggi tipici del Paese nordeuropeo dei mulini a vento saranno presenti per la prima volta a Roma nella prima edizione del Roma Flowers Park, un evento all'insegna dello spettacolo che solo la natura può creare, con le sue decine di tonalità diverse. L'appuntamento è in programma dal 23 marzo al 5 maggio e allestito in via Castel di Leva, nel municipio IX di Roma, raggiungibile appena fuori dal Raccordo. I visitatori potranno passeggiare immersi nel verde della natura e ammirare i tulipani in un grande prato, che ricorda il Keukenhof olandese tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 18. Una giornata all'insegna del relax, dell'aria aperta e della tranquillità, da trascorrere in compagnia di amici, fidanzati o in famiglia, approfittando delle belle giornate di sole primaverili per portare i bambini alla scoperta dei fiori. Un luogo incantato dove godersi colori, odori e suoni unendo il fascino della natura al buon cibo, grazie alla preparazione di degustazioni direttamente sul posto.

Flowers Park dei tulipani: cosa fare

Per rendere ancora più piacevole la giornata e accessibile alle esigenze di tutto, sono state disposte alcune aree pic-nic all'interno del parco dove poter rifocillarsi e mangiare, gustando piatti italiani, tra i quali anche quelli provenienti di Amatrice, colpite dal terremoto. Inoltre, all'interno del parco è allestita un'area giochi per bambini e un'area dedicata alla formazione, specialmente destinata ai ragazzi delle scuole dove vengono spiegate le tecniche per piantare i bulbi e quali fiori piantare adatti a seconda della stagione.