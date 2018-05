Incidente stradale nella notte a Roma, con un'autobus dell'Atac che si è scontrato con una motocicletta con a bordo due centauri. L'episodio è accaduto attorno alla mezzanotte della notte appena trascorsa, quella a cavallo tra domenica 27 e lunedì 28 maggio: i due feriti, entrambi in sella alla motocicletta, sono stati poi trasportati d'urgenza al Policlinico Umberto I.

A scontrarsi tra loro un autobus dell'Atac della linea 230, che percorre la tratta Moschea/Forte Antenne, ed una motocicletta con a bordo i due centauri. L'incidente è avvenuto in via Guidoubaldo del Monte, nel quartiere Flaminio. I due in sella alla motocicletta sono stati portati d'urgenza in ospedale, al Policlinico Umberto I, dove uno è giunto in codice rosso e l'altro in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi, stando alle varie indiscrezioni. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due centauri, anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo Parioli, i quali proveranno a fare piena chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità dello stesso.