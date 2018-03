in foto: I vigili del fuoco in azione sul Tevere per recuperare un cadavere

Fiumicino, trovato il corpo di un uomo in stato di decomposizione alla foce del fiume Tevere. Stando a quanto si apprende, i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti sul posto dalle 18 e 30 per recuperare il cadavere. Il cadavere non è stato ancora identificato. Il ritrovamento è avvenuto del Capo due Rami, via Fiumara Grande.

Sul posto è intervenuto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. I sommozzatori hanno recuperato la salma con il gommone Rafting e poi l'hanno trasportata sulla banchina del Tevere. Le forza dell'ordine stanno ancora indagando per risalire all'identità del cadavere, che sarebbe in avanzato stato di decomposizione.