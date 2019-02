in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato nella mattina di ieri – domenica 17 febbraio – nel comune di Fiumicino. Qui, mentre correva in via Lorenzo Bezzi in zona Isola Sacra, un uomo di quarantacinque anni è stato investo da una vettura in transito. Il conducente dell'auto coinvolta si è immediatamente fermato a prestare soccorso chiamando il numero unico delle emergenze. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare le gravi condizioni dell'uomo e richiedere l'intervento dell'eliambulanza.

Il 45enne travolto mentre faceva jogging è stato così trasferito d'urgenza all'0spedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso e dove si trova tutt'ora ricoverato. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale di Fiumicino che ha eseguito i rilievi del caso per appurare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.