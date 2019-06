in foto: Foto tratta dal sito della Notte Bianca

Da sette anni il Comune di Fiumicino ospita "La Notte Bianca", un evento aperto a tutti che anima le strade del litorale laziale per una notte all'insegna di musica, cibo, canti e balli sotto le stelle. Un totale di 138 eventi di qualunque genere, da concerti musicali a stand gastronomici, grazie ai quali a Fiumicino, oltre all'aria di mare, si respireranno ore di puro divertimento. Il 22 giugno prenderà il via la Notte Bianca, con 5 km di isola pedonale anche a Isola Sacra, in sinergia con Fiumicino per l'evento. La manifestazione di domani sarà l'apripista per un'estate all'insegna degli eventi e del divertimento, come annunciato dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino: "Le Notti Bianche saranno in tutto quattro: dopo quella del 22 giugno a Fiumicino e Isola sacra, seguiranno il 13 luglio la Notte Bianca di Fregene e Maccarese, il 3 agosto la Notte Bianca di Passoscuro e il 6,7 e 8 settembre la Notte Bianca dei Borghi nel nord del Comune".

Cosa ci sarà alla Notte Bianca a Fiumicino

Musica, cibo e spettacolo all'aria aperta. Questi sono solo alcune delle cose che i residenti e i curiosi troveranno durante la Notte Bianca di Fiumicino, in particolare nel tratto di via di Torre Clementina, che per qualche ora si trasformerà nella strada del ballo e della musica dal mondo. Non solo vie, ma anche intere piazze coinvolgeranno vari settori della danza, come la salsa e merengue, la taranta e lo swing. In particolare a piazza Grassi si terranno alcuni concerti, con particolare attenzione ai coristi presenti. Oltre alla musica ci sarà spazio anche per gli appassionati di sport lungo la Darsena, ai quali si uniranno i giochi gonfiabili aperti a grandi e piccini. Inoltre il Lanificio di Roma ha realizzato in collaborazione con il Comune di Fiumicino il Villaggio Little Italy, per apprezzare a pieno lo stile e il clima della Penisola nei primi del ‘900 attraverso le usanze e i costumi dell'epoca.