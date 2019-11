in foto: Spray al peperoncino – foto di repertorio

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino aveva da poco lasciato l'istituto superiore, dove si era recato in visita per un incontro a cui avevano partecipato tutti i ragazzi, quando il panico si è scatenato all'interno del Paolo Baffi. Alcuni ragazzi e docenti hanno cominciato ad accusare sintomi quali bruciori, vomito e nausea. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze che ha subito capito di che cosa si trattava: uno studente, facendo ben attenzione a non farsi notare, ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno della scuola proprio mentre dall'aula magna i corridoi erano pieni per il rientro nelle aule al termine dell'incontro con il primo cittadino. Per una professoressa è stato necessario il trasferimento all'ospedale G. B. Grassi di Ostia

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno aperto un'indagine sull'episodio. L'autore del gesto è stato individuato e si tratta di un ragazzo minorenne, che ora rischia una sospensione esemplare e anche una denuncia. Lo studente, credendo di fare uno scherzo divertente o magari nella speranza di uscire da scuola in anticipo, ha usato indiscriminatamente e al chiuso lo spray al peperoncino. Forse il giovane non pensava che gli effetti del suo gesto avrebbero fatto stare così male compagni e professori.

“Quello che è accaduto – spiega in una nota la preside Monica Bernard – sarà affrontato nell’ambito del consiglio di classe avendo ben presente la gravità della situazione. Per questo verranno presi provvedimenti seri nei confronti del responsabile. Come dirigente scolastico non sottovaluto l’accaduto e metterò i campo tutte azioni volte a far in modo che atti del genere non accadano più. Stiamo organizzando incontri con le forze dell’ordine in piena sinergia, poiché ritengo sia fondamentale non solo reprimere certe azioni ma prevenire con un percorso mirato e incisivo".