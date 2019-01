in foto: L’auto contro il negozio a Fiumicino

Tragedia sfiorata a Fiumicino dove nella tarda mattinata di oggi un'auto è finita contro un negozio di ortofrutta del Comune sul litorale della provincia di Roma. La conducente ha perso il controllo del veicolo, una Renault Twingo di colore giallo, con tanto di ‘P' da ‘principiante alla guida' visibile sul lunotto posteriore. La macchina ha sbandato, è salita sul marciapiede alla destra della carreggiata e ha urtato contro la porta d'ingresso dell'attività commerciale in via delle Meduse.

Paura in strada per quello che sarebbe potuta rivelarsi un episodio con gravi conseguenze se fossero state coinvolte persone a piedi ma fortunatamente, la ragazza alla guida dell'auto non è rimasta ferita e non ha investito nessuno. Solo un grande spavento per i titolari delle due attività e le persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L'auto incidentata è stata rimossa e la zona messa in sicurezza.