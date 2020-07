Un ragazzo è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio in via Oder a Fiumicino. Secondo le informazioni apprese la vittima è un ventottenne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in strada, riverso sull'asfalto, ai piedi dei palazzi popolari. La tragedia, che ha scosso il Comune del litorale romano, è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio. Erano circa le ore 18 quando si è attivata la macchina dei soccorsi. A notare il ragazzo a terra i passanti, che, preoccupati per le sue condizioni di salute che sembravano critiche, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma il giovane non sembrava purtroppo dare segni di vita e la situazione è parsa fin da subito grave. Sul posto in pochi minuti è arrivato il personale sanitario con un ‘ambulanza a sirene spiegate.

Ragazzo morto a Fiumicino: ipotesi suicidio

I paramedici non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvargli la vita e ne hanno constatato il decesso. Presenti per i rilievi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fiumicino che ha competenza territoriale, che hanno volto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime ispezioni svolte dal medico legale arrivato sul posto è emerso che i segni sulla salma sono compatibili a quelli riportati in una caduta dall'alto avvenuta da diversi metri. L'ipotesi per la quale propendono al momento gli investigatori è quella che si sia trattato di un gesto volontario. terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio.