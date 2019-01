in foto: La protesta dei pescatori sul ponte 2 Giugno a Fiumicino

Per tutta la mattinata di oggi il ponte 2 Giugno di Fiumicino, che praticamente è l'unico che mette in collegamento le due zone del paese costiero divise da un canale del Tevere, è rimasto bloccato a causa di una protesta dei pescatori. Decide di persone si sono posizionate al centro della carreggiata e hanno impedito la normale circolazione del traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia, ma per lungo tempo non c'è stato verso di far desistere i pescatori. Una delegazione sarà ricevuta in municipio dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Stando a quanto riporta il Messaggero, i motivi della protesta sarebbero legati all'apertura all'alba della passerella pedonale per il transito dei pescherecci e ai nuovi regolamenti sugli orari.

Fiumicino, Ponte 2 Giugno bloccato per una manifestazione

Per lungo tempo il ponte è stato completamente bloccato e su Facebook tantissimi cittadini hanno chiesto spiegazioni in merito. "Pescatori manifestano sul ponte 2 giugno non fanno passare a nessuno e pure sulla Portuense tutto bloccato…prendete il ponte dell'aeroporto…", consiglia Gonzalo. "È da questa mattina alle 06:30 che è tutto bloccato per andare all'aeroporto. Ho dovuto portare mio figlio a prendere il treno a Parco Leonardo, altrimenti sarebbe arrivato tardi a scuola", scrive un altro utente sul gruppo Facebook ‘Sei di Fiumicino se…'. Il ponte è stato riaperto intorno alle 11.30 di questa mattina.