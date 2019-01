in foto: foto di repertorio

Tragedia in mattinata a Fiumicino. Un operaio è caduto da circa 30 metri mentre verniciava un palo della luce in via delle Tamerici a Fregene, a pochi chilometri dall'Aeroporto Leonardo Da Vinci. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Fiumicino, che indagano sulla vicenda. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine c'è anche quella del cedimento di una parte della scala su cui era salito l'addetto. La vittima, un uomo di 48 anni, stava effettuando una manutenzione della verniciatura del palo della luce. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, ma l'operaio è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Si tratta della 21esima vittima sul lavoro in Italia dall'inizio dell'anno.

L'uomo lavorava per una ditta appaltatrice che si occupa di manutenzioni. "In merito al tragico incidente avvenuto questa mattina in località Fregene, Terna esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operatore della ditta appaltatrice che stava lavorando sulla linea Roma Ovest – Fregene ed è a completa disposizione delle Autorità competenti per tutti gli accertamenti del caso", spiega in una nota l'azienda. "Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dell'operaio morto questa mattina in via dei Collettori, a causa di un tragico incidente sul lavoro. Purtroppo non vorremmo mai sentire notizie di questo genere. In attesa dei risultati delle indagini della polizia, mando un forte abbraccio a nome di tutta l'Amministrazione", il messaggio del sindaco di Fiumicino Esterino Montino.