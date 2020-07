in foto: Roberto Renzi

Fiumicino è in lutto per la scomparsa improvvisa di Roberto Renzi, un agricoltore del posto, membro di una famiglia pioniera nel settore nel territorio del Comune alle porte di Roma. La tregedia è avvenuta oggi, mercoledì 8 luglio, una calda giornata d'estate, mentre Roberto era al lavoro. Ad annunciare la drammatica notizia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Apprendo con dispiacere dell'improvvisa scomparsa di Roberto Renzi, morto oggi mentre faceva la cosa che amava di più: il suo lavoro di agricoltore".

Roberto apparteneva a due storiche famiglie di bonificatori, i Renzi e i Cicatiello, ed era molto stimato e conosciuto da tutti in città, lavoratore instancabile e appassionato. "Il suo approccio anche innovativo lo portava ad avere sempre idee e progetti da proporre – con queste parole lo ricorda con stima il primo cittadino, in un post pubblicato su Facebook – Tutti lo ricorderanno come una persona di un'umiltà e un rispetto davvero rari". Montino ha rivolto poi le condoglianze ai suoi cari: "Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene va il mio più caloroso abbraccio".

I messaggi di cordoglio alla famiglia

Appresa la drammatica notizia della scomparsa di Roberto Renzi, molto conosciuto in città, la comunità di Fiumicino si è stretta intorno al dolore della famiglia, per la tragica perdita. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook, in attesa che vengano celebrati i funerali. Toccante il ricordo di Michela: "Di te ricorderò sempre l’umiltà, l’educazione, la gentilezza, l’amore per il tuo lavoro, per le tue radici, per la tua famiglia. Mi dicevi sempre, noi siamo figli di questo territorio e della terra che hanno amato e ci hanno lasciato i nostri padri”. Ti ringrazio di cuore per la stima, la fiducia e l’amicizia che mi hai concesso su questa terra".