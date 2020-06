in foto: Servizio ’drive in’ della Asl Roma 1

Un positivo al coronavirus tra i dipendenti del locale ‘Indispensa', nel comune di Fiumicino: lo ha comunicato poco fa il sindaco Esterino Montino, invitando le persone che lo hanno frequentato ad andare a fare il tampone nella Asl di Casal Bernocchi ad Acilia. "La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente del locale "Indispensa", che si trova accanto al Comune di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus – ha spiegano il sindaco Montino – Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento. Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato. Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni. La Asl di via Casal Bernocchi 61 è aperta tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 7.30 alle 12.00″.

Nel Lazio indice Rt sopra a 1

Nel Lazio l'indice di Rt è tornato sopra l'1. Questo nonostante i numeri dei casi di coronavirus siano al momento molto bassi, con soli dodici casi registrati nella giornata di ieri. Allora come mai l'indice di trasmissibilità è sopra la soglia di sicurezza? Per le autorità sanitarie, le cause sono da cercare nei tre ultimi focolai di Roma: l'IRCCS San Raffaele Pisana, il palazzo occupato alla Garbatella e l'istituto religioso Teresianum di Roma. Che però sono stati chiusi e immediatamente circoscritti. Sempre nella giornata di ieri, non sono stati registrati casi registrati a questi ultimi cluster.