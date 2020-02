in foto: Foto di repertorio

Un incidente mortale è avvenuto alle 2.30 di oggi – lunedì 10 febbraio – in via Arturo dell'Oro a Fiumicino. Qui, sulla strada che costeggia l'aeroporto Leonardo Da Vinci, per cause ancora da chiarire un'automobile che viaggiava con due persone a bordo è finita fuori dalla carreggiata finendo per schiantarsi contro un palo. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni che si trovava al volante della vettura. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Con lui viaggiava un altro giovane che è invece stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco giunti sul posto, e trasportato in ambulanza all'ospedale G.B. Grassi di Ostia dove è tutt'ora ricoverato. Non sarebbe da quanto si apprende in pericolo di vita.