in foto: Immagine di repertorio

Incendio nella notte a Fiumicino, alle porta di Roma. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di una villetta trifamiliare su via Cesare Piva, in zona Isola Sacra: sei le persone all'interno al momento dell'incendio, che fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo. Non si registrano feriti né intossicati: sul posto sono giunti tempestivamente si i vigili del fuoco che i sanitari del 118, oltre ai carabinieri della stazione di Fiumicino per coordinare i soccorsi e per i rilievi del caso. Da quanto ricostruito, l'incendio si sarebbe sprigionato in maniera accidentale attorno alle cinque di questa notte, quando probabilmente per un cortocircuito del forno si è generata una fiamma che ha mandato in fiamme il pergolato in legno annesso alla villetta stessa.

Ma Fiumicino, nelle ultime ore, è stata alle prese con una serie di problematiche non di poco conto, in tutto il territorio. Nella zona nord, a causa del maltempo, è andato letteralmente in tilt il sistema idrico, con l'acqua che fuoriusciva dai pozzetti pieni invadendo le strade creando diversi disagi alla circolazione. Tanti anche gli alberi caduti ed i cartelloni distrutti dalle raffiche di vento. Attorno alle due di notte, si sono anche scontrate due automobili, è non è escluso che l'incidente sia stato provocato dalla forte pioggia che rende la visibilità scarsa e dalla scarsa illuminazione della zona: l'incidente è avvenuto infatti su via Portuense, non distante da un distributore di benzina. L'impatto ha causato un ferito: si tratta di una giovane di vent'anni che ha rifiutato il trasporto in ambulanza, raggiungendo invece l'ospedale in maniera autonoma. Distrutte le due auto coinvolte nell'incidente a causa dell'impatto particolarmente violento.