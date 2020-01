in foto: Fiumicino, primo aeroporto internazionale al mondo con l’asfalto al grafene

L'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo internazionale al mondo che utilizzerà asfalto contenente Gipave®, un additivo polimerico contenente grafene e una plastica appositamente selezionata (che a oggi non rientra nella filiera del riciclo ma è normalmente destinata agli impianti di termovalorizzazione). In teoria dovrebbe favorire un miglioramento delle performance dell'asfalto grazie all'aumento della resistenza alla fatica e della sopportazione alle escursioni termiche. Questo prodotto è stato sviluppato da Iterchimica con la collaborazione di Directa Plus, di G.Eco (Gruppo A2A) e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

"Siamo orgogliosi di avere condiviso con ADR-Aeroporti di Roma questo test che permette di valutare l’efficacia delle pavimentazioni al grafene. Gipave è l’ultima delle innovazioni che abbiamo brevettato grazie ad un lavoro di squadra con G.Eco (Gruppo A2A), l’Università degli Studi di Milano Bicocca e Directa Plus. Si tratta di una tecnologia interamente made in Italy che permette di realizzare pavimentazioni high-tech (grafene), green (plastiche dure riciclate e pavimentazioni fresate e riutilizzabili) e altamente resistenti. Inoltre, siamo certi che rappresenterà anche un’innovazione tecnologica per manutenzioni e nuovi lavori aeroportuali con benefici in termini ambientali ed economici", ha dichiarato Federica Giannattasio, Amministratore Delegato di Iterchimica. "La massima attenzione alla sicurezza è da sempre un driver per il business ADR e guida le modalità di progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali. L’utilizzo in via preferenziale di materiali all’avanguardia come il prodotto Gipave consentirà di migliorare ulteriormente le prestazioni della pavimentazione della pista dell’aeroporto di Fiumicino sia in termini di resistenza sia in termini di sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di materiale plastico riciclato", ha dichiarato Ugo de Carolis, amministratore delegato di ADR.