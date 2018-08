in foto: La Spaghettongola: la festa degli spaghetti con le vongole lupino di Fiumicino.

Comincia oggi, venerdì 3 agosto, la tradizionale ‘Spaghettongola' di Fiumicino, la festa degli spaghetti alle vongole lupino. Secondo gli organizzatori fino al prossimo 12 agosto, giorno di chiusura dell'evento, finiranno in padella circa 25 quintali di vongole e altrettanti di cozze, mentre verranno fritti circa 20 quintali di calamari e verranno cotti altri 20 quintali di pasta. Ma nel ricco menù non ci saranno solo spaghetti i lupini, ma anche cozze, insalata di mare, frittura, bruschette e patate fritte. Qua tutte le informazioni sull'evento organizzato dall'associazione ‘Il Faro all'Orizzonte'.

Un in bocca al lupo agli organizzatori arriva anche dalla politica. Scrive così in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Michela Califano: "Voglio inviare a tutti i volontari dell'associazione ‘Il Faro all'Orizzonte', organizzatrice della ‘Spaghettongola' la festa degli spaghetti alle vongole lupino che si inaugura oggi a Fiumicino e terminerà il 12 agosto, il mio in bocca al lupo e i miei ringraziamenti per l'impegno e il lavoro svolto in questi dieci anni per la valorizzazione del pescato e della cucina locale. Spaghettongola è ormai un vero e proprio evento di rilievo dell'estate laziale che richiama decine di migliaia di appassionati da ogni parte della Regione. Una festa che bene coniuga gastronomia e solidarietà. Da sempre infatti l'associazione si impegna a versare tutto il ricavato in beneficenza. Per questi motivi il Consiglio Regionale del Lazio ha deciso di dare il proprio patrocinio alla manifestazione. Ai ragazzi della Spaghettongola e al presidente, Stefano Conforzi, va la nostra riconoscenza per quanto stanno facendo per dare lustro a una delle nostre tipicità".