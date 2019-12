in foto: Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri – lunedì 30 dicembre -una richiesta di aiuto è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma. La telefonata di Sos arrivava da un'imbarcazione a motore lunga quattordici metri, che si trovava alla deriva a circa quattordici miglia dalla costa di Fiumicino. Acquisite le coordinate della nave, sono subito partite le operazioni di soccorso. La Motovedetta Cp 831 della Guardia Costiera è subito salpata dal porto di Fiumicino per soccorrere i passeggeri del natante, assieme a un rimorchiatore che stava navigando in una zona limitrofa ai naufraghi.

Passeggeri messi in salvo da una Motovedetta

Le operazioni di salvataggio sono avvenute senza difficoltà e in sicurezza: alle 19.00 le quattro persone a bordo erano già sulla banchina del porto, affidate alle cure del personale medico giunto sulla banchina per verificare le loro condizioni di salute. "Ai fini della sicurezza della navigazione, è stato emesso urgente avviso ai naviganti per la presenza dell’imbarcazione alla deriva", si legge in una nota. Non sono note le ragioni che hanno portato lo scafo ad andare alla deriva, quale guasto sia occorso ai naviganti.