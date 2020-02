in foto: Foto di repertorio

Si chiamava Alessandro Repetto il giovane di 22 anni morto in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte del 10 febbraio a Fiumicino. Il ragazzo era seduto sul sedile del passeggero, quando l'amico alla guida è uscito fuori strada, schiantandosi contro un pilastro. Il conducente, di appena 24 anni, è ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. Per Alessandro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo. A esprimere le condoglianze per la morte del giovane, anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Desidero porgere le mie più profonde condoglianze alla famiglia di Fiumicino che questa notte ha perso il proprio figlio, di soli 22 anni, a causa di un brutto incidente mortale in via dell'Oro nei pressi dell'aeroporto. E' una tragedia indescrivibile quando si spezza una giovane vita. Mando a loro e agli amici del ragazzo tutto il mio affetto. Un abbraccio forte anche all'amico che era in macchina con lui e ora è ricoverato in ospedale e alla sua famiglia che sta vivendo ore di apprensione. Auguro per lui una pronta guarigione".