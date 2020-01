in foto: Foto di repertorio

Lo hanno truffato, riuscendo a estorcergli ben 19mila euro con il ricatto di alcune foto intime. Forse pensavano di farla franca e che non sarebbero mai stati individuati: dopotutto, non era la prima volta che mettevano in atto questo trucchetto ben consolidato. Alla fine però, quattro persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri della stazione di Fiuggi: si tratta di un uomo di 32 anni e tre donne di 36, 29 e 28 anni, già note alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Tutto è cominciato quando una delle donne ha instaurato un'amicizia telefonica con il 65enne, facendogli credere di essersi innamorata di lui. I due hanno iniziato a sentirsi sempre più spesso, fino a diventare sempre più intimi. E così, una volta conquistata la sua fiducia, la donna lo ha convinto a mandarle delle foto intime: ed è a questo punto che per il 65enne è cominciato un vero e proprio incubo.

Si fa mandare foto intime e lo ricatta: quattro denunce per truffa

Una volta ricevute le foto, la donna ha chiamato il 65enne dicendogli che la figlia aveva visto le immagini e ne era rimasta sconvolta, tanto da accusare un malore. Il passo successivo è stato far telefonare il 32enne del gruppetto, che con il 65enne si è finto un ispettore di polizia. Il truffatore gli ha mentito, dicendogli di essere un amico della donna e che se non voleva incorrere in guai giudiziari avrebbe dovuto versare 19mila euro su diverse postepay. In un primo momento l'uomo ha obbedito, pagando quanto chiesto. Ma poi si è insospettito ed è andato dai carabinieri della stazione di Fiuggi, raccontando quanto successo. I militari hanno cominciato a indagare sulla richiesta: c'è voluto poco per capire che si trattava di una truffa creata ad arte per imbrogliare gli anziani, tanto che non era nemmeno la prima volta che veniva messa in atto. Una volta individuati, i carabinieri li hanno denunciati per truffa.