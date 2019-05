in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni residente a Fiuggi è stato arrestato con un'accusa molto grave: avrebbe abusato ripetutamente, per oltre un anno, di un ragazzino di 14 anni, figlio di un amico di famiglia. Il 40enne, di professione elettrauto, si trova attualmente nella casa circondariale di via Cerreto, a Frosinone, ed è recentemente comparso in udienza. Lo riporta FrosinoneToday. I capi d'accusa che gli sono stati mossi sono gravissimi: si tratta di violenza sessuale aggravata in danno di un minorenne, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Al processo ha testimoniato anche la sorella dell'uomo, che ha dichiarato di aver visto la vittima in casa del fratello, ma di non aver pensato a una storia di pedofilia. La donna ha riferito che il 14enne era andato a casa sua per farsi riparare il cellulare e di non aver motivo di dubitare della sua versione. Ma le cose, stando alla versione del ragazzino, sarebbero molto diverse.

40enne abusa per un anno del figlio di amici di famiglia

Gli abusi sul 14enne sarebbero iniziati nel 2017 per poi protrarsi per oltre un anno. I due si conoscevano molto bene perché il 40enne era amico dei genitori e frequentava abitualmente la loro casa. Non sarebbe quindi risultato strano che il ragazzino ogni tanto lo andasse a trovare. In cambio di rapporti sessuali, l'uomo avrebbe dato del denaro per comprare il suo silenzio, e una volta avrebbe addirittura ripreso uno dei loro rapporti, senza però diffondere il video. Dopo un anno di abusi, il 14enne ha deciso di uscire da questa storia e raccontare tutto ai genitori, che hanno immediatamente denunciato il fatto alle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Alatri, al termine delle indagini, hanno effettuato un blitz nell'abitazione e sul posto di lavoro dell'elettrauto: e proprio nel suo laboratorio di Fiuggi è stato rinvenuto materiale pedopornografico. Per lui sono scattate le manette, e adesso si trova nel carcere di Frosinone.