Lui diciannove anni, lei dodici. La differenza d'età non è servita a tenere lontani due ragazzi, l'uno ormai maggiorenne, l'altra poco più di una bambina. Una relazione che non è piaciuta ai genitori di lei, che lo hanno segnalato alle forze dell'ordine. Protagonista un barista di Fiuggi, in provincia di Frosinone, al quale l'invaghirsi di una minorenne è costato caro. Ieri il Tribunale lo ha condannato a un anno e otto mesi, al termine del processo che lo ha visto imputato per violenza sessuale. Una pena minore rispetto a quanto avanzato dal pubblico ministero, che aveva richiesto una condanna a due anni e mezzo.

La relazione e l'allontanamento

I fatti risalgono a cinque anni fa, quando la mamma della 12enne, non contenta della relazione tra i due e intenzionata a troncarla, si è presentata in Commissariato. Nel tentativo di trovare un appiglio, ha chiesto agli agenti della Polizia di Stato che il 19enne venisse allontanato dall'abitazione in quanto intratteneva rapporti sessuali con la figlia non ancora 14enne. I poliziotti lo hanno denunciato e si sono mobilitati.

La gravidanza e la fine del rapporto

Per circa un anno la coppia si è separata, ma poco dopo hanno ricominciato a frequentarsi, una relazione che ha portato in breve tempo a una gravidanza. Dopo il parto però la loro storia è arrivata al capolinea, ma il procedimento penale nei confronti del 19enne è andato avanti, fino alla condanna di ieri.