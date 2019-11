Veronica Vettorel è una assistente arbitrale della sezione di Latina e, purtroppo non per la prima volta, è stata oggetto di violenti insulti sessisti sui social network. La colpa di Veronica? Aver fatto il suo lavoro annullando un gol per fuorigioco nella ripresa. Una scelta arbitrale che è costata l'eliminazione all'Avellino dalla Coppa Italia lo scorso 27 novembre, per nulla gradita ai tifosi sella squadra campana che hanno reagito nel peggiore dei modi.

"Si va da quelli classici con cui solitamente si insulta una donna, fino ai ‘consigli' su un diverso utilizzo della bandierina. C'è chi ipotizza il modo in cui stia facendo carriera nel mondo del calcio, sottolineando che è anche una bella ragazza'. Altri, invece, facendo leva sull'aspetto estetico della Vettorel, la invitano a dedicarsi ad altri mestieri , ben più vecchi di quello dell'assistente arbitrale". Questo la carrellata della vergogna riportata dall'AdnKronos.

Ora la guardalinee ha la sua pagina Facebook – in cui condivide molti contenuti riguardanti la parità di genere e contro la violenza maschile – chiusa ai commenti così da evitare nuovi insulti. L'ennesimo episodio poco edificante che mostra quanto è indietro il mondo del tifo sulle questioni del rispetto e della parità di genere, dove molti tifosi ritengono che il calcio sia un universo esclusivamente maschile dove le donne non devono mettere il naso, pena ricevere insulti di questo tipo se fanno qualcosa che non gli va a genio. Fortunatamente però molti utenti hanno difeso Vettorel, la sua professionalità e soprattutto il diritto a svolgere il suo lavoro senza ricevere minacce e insulti di questo tenore.