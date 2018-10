Hanno fatto finta di separarsi e così hanno ricevuto l'assegno sociale. Una truffa all'Inps da oltre 120mila euro. Perché marito e moglie in realtà hanno continuato a vivere insieme come se nulla fosse. Utilizzavano la prima casa, un appartamento a Roma, come residenza fissa e la villa di Sabaudia come casa estiva. Il giudice, invece, aveva stabilito che questa abitazione, in seguito alla richiesta di separazione, doveva essere adibita a residenza della signora, poiché senza reddito. Quest'ultima, inoltre, beneficiava dell'assegno sociale, indebitamente ricevuto per anni e per un ammontare complessivo di 120mila euro.

I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto che la separazione non è mai avvenuta nei fatti, continuavano tranquillamente a vivere sotto lo stesso tetto e quindi, vista la cospicua pensione del marito, la coppia non necessitava in realtà di alcuna forma di assistenza da parte dello Stato. Non solo: sul conto corrente avevano centinaia di migliaia di euro. La coppia è stata per questo segnalata alla Direzione Provinciale Inps di Latina, che ha avviato la procedura per il recupero degli importi illecitamente riscossi, con le dovute maggiorazioni, procedendo contestualmente alla revoca delle prestazioni assistenziali. I militari hanno proceduto anche a recuperare i proventi illeciti frutto dell'indebita riscossione dell'assegno sociale, segnalando all'Agenzia delle entrate di Latina un'evasione delle imposte sui redditi delle persone fisiche per circa 80 mila euro. La stessa situazione riguarda anche un'altra coppia di coniugi di Latina.