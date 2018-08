in foto: Foto dalla pagina Facebook Finnair

Era ai comandi e pronto a partire, ma nel sangue aveva 1,5 grammi di alcol. Il pilota del volo della Finnair in partenza da Helsinki per Roma è stato fermato prima del decollo. A seguito di alcuni controlli, l'uomo è stato scoperto in stato di ebrezza e subito sono state attivate le procedure previste per sostituirlo. È successo il 15 agosto scorso. Un episodio che avrebbe potuto rivelarsi pericoloso considerando la responsabilità che porta sulle sue spalle il pilota di una aereo con a bordo persone ma che per fortuna non ha avuto conseguenze per l'incolumità dei passeggeri grazie all'attenzione della compagnia aerea e ai controlli di routine. Il volo è partito con un'ora e mezza di ritardo dopo aver cambiato l'equipaggio in tutta fretta.

Sicurezza a bordo

La compagnia aerea ha confermato i fatti in un comunicato, annunciando la procedura di licenziamento per il pilota. "Il personale di bordo non deve bere alcol 12 ore prima di entrare in servizio" spiega la nota sottolineando la tolleranza zero su quanto riguarda la sicurezza.