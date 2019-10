Aveva messo una telecamera su una scarpa, poi si avvicinava alle donne che indossavano la gonna, riprendendo il loro intimo. Un uomo di 41 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di molestie e disturbo delle persone. Tutta l'attrezzatura gli è stata sequestrata – comprese ovviamente le immagini registrate – ma le vittime non sono state individuate. L'episodio è avvenuto all'interno di un centro commerciale di Roma, dove il 41enne si era recato proprio per riprendere e molestare le donne, che di certo non pensavano di incappare in questo genere di maniaco. Complice il posto affollato, il 41enne si avvicinava alle ragazze e alle signore che indossavano la gonna e posizionava il piede destro tra le loro gambe, in modo da riprendere gli slip. Ma i suoi movimenti goffi e la posizione strana che assumeva ogni poco che vedeva qualche donna non in pantaloni, ha insospettito gli agenti della vigilanza.

Microcamera sulla scarpa per riprendere l'intimo delle donne, denunciato dalla polizia

Guardandolo meglio, gli agenti della vigilanza hanno notato uno strano luccichio sulla scarpa destra: in poco tempo hanno fatto due più due e hanno capito che si trattava di una telecamera. E hanno chiamato le forze dell'ordine per farle intervenire sulla scena. All'arrivo dei poliziotti del commissariato Fidene Serpentara, all'uomo sono state sequestrate la microcamera, due batterie e cinque telecomandi per azionare le registrazioni. Un'attrezzatura notevole il cui scopo non è ancora chiaro: non si sa, infatti, se il 41enne filmasse quelle immagini per sé o per diffonderle su qualche sito internet. Certo è che si tratta di un comportamento che denota scarsa considerazione e rispetto delle donne e della loro volontà. Le vittime non sono state identificate e non potranno quindi sporgere denuncia, ma le immagini sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale processo che l'uomo dovrà fronteggiare.